Leipzig

Defekter Haartrockner verursacht Brand: Zwei Verletzte

22.11.2018, 05:56 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend im Badezimmer einer 75-Jährigen Mieterin ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ursache war nach Polizeiangaben ein defekter Haartrockner, der auf einer Heizung lag und in Brand geriet. Die Flammen griffen auf die nebenstehende Waschmaschinen und den Trockner über. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die 75-Jährige und eine 47 Jahre alte Nachbarin, die zu Hilfe geeilt war, wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.