Berlin

Brand in Einfamilienhaus in Lichterfelde

22.11.2018, 06:55 Uhr | dpa

In einem Einfamilienhaus in Berlin-Lichterfelde ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brannte dort ein Zimmer in voller Ausdehnung. Die Bewohnerin des Hauses im Kadettenweg brachte sich demnach noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.