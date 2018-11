Kiel

Experten wollen Fliegerbombe in Kiel entschärfen

22.11.2018, 06:57 Uhr | dpa

Experten des Kampfmittelräumdiensts wollen am Donnerstag in Kiel eine 250 Pfund schwere Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Sie war nach Polizeiangaben im Zuge von Bauarbeiten im Stadtteil Düsternbroook gefunden worden. Wegen der Arbeiten an dem Blindgänger müssen bis 13.00 Uhr rund 550 Kieler ihre Wohnungen verlassen. Sie können sich in der Turnhalle der Reventlouschule aufhalten. Die Polizei rechnet nicht mit Verkehrsbehinderungen. Außer dem unmittelbaren Entschärfungsbereich werde es keine Einschränkungen geben.