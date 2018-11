Michelstadt

Weihnachtsmärkte sind zum beliebten Reiseziel geworden

22.11.2018, 07:04 Uhr | dpa

Lichter eines Weihnachtsmarktes sind in Frankfurt am Main zu sehen. Foto: Boris Roessler/Archiv (Quelle: dpa)

Auswärtige Gäste werden für Weihnachtsmärkte in Hessen zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Der Anteil der Besucher, die aus anderen Regionen anreist, steigt vielerorts seit Jahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter hessischen Kommunen ergibt. Reiseanbieter haben den Trend erkannt und verkaufen organisierte Tagesfahrten zu beliebten Weihnachtsmärkten. Die Entwicklung hat auch Schattenseiten wie volle Parkhäuser und eine steigende Nachfrage nach Busparkplätzen.

In Frankfurt beispielsweise sind von den drei Millionen Besuchern in der Regel 15 Prozent aus dem Ausland, 20 Prozent legen mehr als 50 Kilometer Anfahrt zurück. In Kassel kamen zuletzt mehr als ein Viertel der Besucher von außerhalb der Region, in Fulda war es sogar jeder zweite Besucher des Weihnachtsmarktes. In den nächsten Tagen eröffnen viele Weihnachtsmärkte in Hessen. Millionen von Besuchern werden erwartet.