Bad Dürrenberg

Drogeriemarkt überfallen: Mitarbeiterin mit Messer bedroht

22.11.2018, 07:46 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einen Drogeriemarkt in Bad Dürrenberg (Saalekreis) überfallen und beraubt. Der Täter betrat am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss die Drogerie und bedrohte eine 44 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Er erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete auf einem Fahrrad. Die 44-Jährige musste ambulant versorgt werden, sie erlitt einen Schock.