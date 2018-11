München

Autofahrer erfasst zwei Fußgängerinnen: Frau stirbt

22.11.2018, 07:59 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in München zwei Fußgängerinnen erfasst und eine der beiden Frauen getötet. Beide waren am Mittwochabend im Stadtteil Giesing unterwegs. Warum der Fahrer an einer Straßenkreuzung auf die beiden Frauen stieß, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. "Eine Frau starb kurze Zeit später im Krankenhaus, der Zustand der anderen ist kritisch", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Unfall aus.