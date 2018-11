Berlin

Zwei Unbekannte schlagen küssende Männer in Mitte

22.11.2018, 09:14 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag zwei junge Männer geschlagen, weil sie sich küssten. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in einer Tram der Berliner Verkehrsbetriebe. Gegen 23 Uhr stiegen am Rosenthaler Platz demnach zwei 18 Jahre alte Männer in die Bahn und küssten sich. Ein ihnen gegenüber sitzender Mann beleidigte das Paar homophob und fasste einem der jungen Männer ins Gesicht. Ein weiterer Fahrgast kam nach Polizeiangaben hinzu und schlug einem der 18-Jährigen ins Gesicht. Nur das Einschreiten eines Zeugen habe weitere Übergriffe verhindern können. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf.