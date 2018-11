Offenbach am Main

Main gesperrt: Bergung eines havarierten Schiffs startet

22.11.2018, 10:16 Uhr | dpa

Der Main ist an der Offenbacher Schleuse wegen der Bergung eines in der Nacht havarierten Tankschiffs mindestens den Donnerstagvormittag über gesperrt. Andere Schiffe würden über den Verkehrsfunk informiert und müssten warten, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei am Donnerstag. "Wir hoffen, dass die Maßnahmen bis heute Mittag abgeschlossen sind", sagte die Sprecherin.

Das 109 Meter lange Schiff war am Mittwochabend nach Polizeiangaben mit der rechten Seite im Bereich des Schleusentores gegen eine Wand gestoßen und hatte sich einen zwei Meter langen Riss an der Bordwand zugezogen. Durch die Wucht des Aufpralls verkantete es sich in der Schleuse und konnte nicht mehr weiterfahren. Da der Riss über der Wasseroberfläche sei, drohe es nicht zu sinken, so die Sprecherin. Es trete auch keine Ladung aus, das Schiff sei leer.

Der Plan der Rettungskräfte ist, den Wasserspiegel in der Schleuse anzuheben. Die Hoffnung ist, dass sich das verkantete Schiff dadurch löst und zur nächsten Werft zur Reparatur weiterfahren kann. Die Anhebung des Wasserspiegels sei aber nur langsam möglich, da im Main nach der Trockenperiode nicht so viel Wasser sei, sagte die Sprecherin.