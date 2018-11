Dresden

Grüne laden zu Klimakongress in Dresden ein

22.11.2018, 11:27 Uhr | dpa

Die Grünen im Landtag wollen sich am 1. Dezember in Dresden einem Kernthema ihrer Politik widmen - dem Klima. Dazu ist im Hörsaalzentrum der Technischen Universität ein Kongress mit dem Titel "Visionen - Zukunft ist gestaltbar" geplant. "Klimawandel, Artenvielfalt, globale Gerechtigkeit − die großen Zukunftsfragen wollen wir nicht den Technokraten überlassen", sagte Fraktionschef Wolfram Günther am Donnerstag in Dresden. Es gehe darum, die besten Antworten für Sachsen zu finden. Auch das gesellschaftliche Klima soll in einem der acht Foren des Kongresses behandelt werden. Den Eröffnungsvortrag hält der Astrophysiker Harald Lesch von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Eintritt ist frei.