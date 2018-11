Wettringen

Zoll und Polizei stellen 145 Kilo Drogen sicher

22.11.2018, 11:38 Uhr | dpa

Bei einem Schlag gegen eine mutmaßliche Rauschgiftbande aus dem Münsterland haben Polizei und Zoll 145 Kilo Marihuana und Zehntausende Euro sichergestellt. Bereits im August sei die Gruppe ins Visier der Behörden geraten, teilte das zuständige Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mit. Am Wochenende konnten die Ermittler schließlich in Wettringen nahe der niederländischen Grenze zwei Deutsche im Alter von 33 und 36 Jahren festnehmen. Sie waren demnach gerade dabei, mit einem 62-jährigen, kroatischen Fahrer eine Drogenlieferung zu entladen. Die Männer kamen in Untersuchungshaft. Vier große Kartons mit Rauschgift sowie mehr als 70 000 Euro Bargeld wurden sichergestellt. Allein der Straßenverkaufswert der gefundenen Drogen belaufe sich auf etwa 1,45 Millionen Euro.

Weitere Ermittlungen führten dann am Dienstag zu einer professionell geführten Cannabisplantage im Keller einer 52-Jährigen in Greven (Kreis Steinfurt), hieß es weiter. Im Garten fanden die Ermittler weitere Pflanzen. Die Frau sitzt nun ebenfalls in U-Haft.