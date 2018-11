Selmsdorf

Keine rechtlichen Verstöße durch IAG-Geschäftsführung

22.11.2018, 11:42 Uhr | dpa

In den Turbulenzen um Grenzwertüberschreitungen bei der Giftmülleinlagerung auf der Deponie Ihlenberg stützt der Deponierat die Geschäftsführung. Er sehe keine rechtlichen Verstöße der Deponieleitung oder der Genehmigungsbehörden, sagte der Ratsvorsitzende und Geschäftsführer der Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Peter Adolphi, am Donnerstag. "Die Regeln sind eingehalten worden." Adolphi vermutet, dass die Landesregierung anders reagiert hätte, wenn der Autor des Prüfungsberichts nicht Stefan Schwesig, der Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), wäre. Der vom Finanzministerium an die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) abgeordnete Schwesig schreibt als Innenrevisor von massiven Grenzwertüberschreitungen bei giftigen Schwermetallen vor allem in Müll aus Italien.