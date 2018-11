Erfurt

Minister Lauinger kritisiert Merz in Debatte um Asylrecht

22.11.2018, 11:53 Uhr | dpa

In der Debatte um das Asylrecht im Grundgesetz hat Thüringens Justiz- und Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert. Mit seinem Vorschlag, eine Debatte über das Asylrecht zu führen, habe Merz ein Grundrecht in Frage gestellt. "Da kann ich nur sagen: Hände weg von der Verfassung", sagte Lauinger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Erfurt. Der frühere Unionsfraktionschef Merz, der für den CDU-Vorsitz kandidiert, hatte am Mittwoch in Seebach bei Eisenach eine Debatte darüber gefordert, ob das Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt werde.