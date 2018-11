Mainz

Forst: Land will bundesweit Einsatz von E-Autos vorantreiben

22.11.2018, 12:09 Uhr | dpa

Rheinland-Pfalz will bundesweit den klimafreundlichen Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Forstwirtschaft voranbringen. Forststaatssekretär Thomas Griese (Grüne) teilte am Donnerstag anlässlich der Vorstellung von Testergebnissen mit E-Fahrzeugen im Wald mit: "Nachhaltigkeit im Wald spielt für Forstleute seit mehr als 300 Jahren eine große Rolle bei der täglichen Arbeit." Daher seien E-Fahrzeuge hier konsequent. Noch gebe es bundesweit keine forsttauglichen E-Autos. In Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis kamen am Donnerstag Forstexperten mehrerer Bundesländer und Vertreter der E-Fahrzeug-Herstellerin Streetscooter GmbH, einer Tochterfirma der Deutschen Post, zusammen.

Landesforsten Rheinland-Pfalz hatte nach eigenen Angaben als erster staatlicher Forstbetrieb den Einsatz von Streetscootern getestet. In unwegsamem Gelände sank deren Reichweite deutlich. In Forstkreisen hieß es, ein Streetscooter-Modell mit doppelter Batterie und Allradantrieb werde 2019 erwartet. Die Post bestätigte das nicht im Detail. Streetscooter-Chef Achim Kampker sagte aber laut Mitteilung, vieles sei bereits in Sicht: "Offroad, bestimmte Aufbauten und die Erhöhung der Reichweite haben wir fest im Blick. Wir können auf die Kundenwünsche eingehen - wenn die Nachfrage stimmt."

Jürgen Weis von Landesforsten Rheinland-Pfalz sprach zusätzlich von Anforderungen wie Anhängerkupplung, ausreichende Bodenfreiheit, genug Platz für forstliche Geräte, mehr Sitzplätze und eine Seilwinde.

Staatssekretär Griese verwies auch auf andere ökologische Einsätze mit elektrischen Antrieben: "In einigen Forstämtern radeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem E-Bike in den Wald und nutzen elektrisch betriebene Motorsägen."