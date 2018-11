Berlin

Michelle Obama kommt mit ihren Memoiren nach Berlin

22.11.2018, 12:57 Uhr | dpa

Exemplare des neuen Buches der früheren First Lady Michelle Obama liegen in einem Buchladen aus. Foto: Michael Donhauser/Archiv (Quelle: dpa)

Die frühere amerikanische First Lady Michelle Obama stellt ihre Memoiren auch in Berlin vor. Die 54-Jährige komme im Rahmen ihrer Europa-Tour am 6. Dezember zu einem kurzen, exklusiven Besuch in die Hauptstadt, teilte die Verlagsgruppe Random House mit. Obama werde vor geladenen Gästen und Pressevertretern über ihr Buch sprechen, hieß es.

Die Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" war am 13. November weltweit zeitgleich erschienen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann Verlag) war den Angaben zufolge bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart Nummer 1 der Bestsellerliste. Schon in der ersten Woche seien fast 200 000 Exemplare verkauft worden, so Random House.

Unter dem US-Titel "Becoming" ("Werden") beschreibt die 54 Jahre alte Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama ihren Werdegang - von der Kindheit im rauen Süden Chicagos bis ins Weiße Haus. Das 542 Seiten umfassende Buch ist mit zahlreichen Bildern aus ihrem Privatleben illustriert.