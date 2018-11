Bonn

Zahl der Wölfe nimmt zu: Niedersachsen auf Platz 3

22.11.2018, 12:59 Uhr | dpa

Wölfe in ihrem Gehege im Wildpark Eekholt. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Niedersachsen gehört zu den drei Ländern mit den meisten Wölfen. Nur in Brandenburg und Sachsen leben nach jüngsten Daten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) mehr der Raubtiere. In der Auswertung für 2017/2018 seien bundesweit 73 Rudel und damit 13 mehr als im Vorjahreszeitraum bestätigt, teilte die Bonner Behörde am Donnerstag mit.

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Umweltministeriums vom Oktober 20 Wolfsrudel mit insgesamt 170 bis 180 Tieren. Der Umgang mit ihnen ist wie in anderen Ländern seit langem umstritten.

Die neuesten Erhebungen aus den Bundesländern zeigen auch einen Anstieg bei den nicht in Rudeln lebenden Wolfspaare von 21 auf aktuell 30. Die Auswertung des sogenannten Wolfsmonitoring für 2017/2018 ergab zudem drei sesshafte Einzeltiere. "Die weiterhin positive Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland steht im starken Kontrast zum weltweit dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt", sagte BfN-Präsidentin Beate Jessel. Dieser Erfolg zeige, dass Arten von einem strengen Schutz profitieren.

Das Wolfsvorkommen konzentriert sich nach Angaben des Bundesamtes weiterhin auf das Gebiet von der sächsischen Lausitz in nordwestliche Richtung über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis nach Niedersachsen. Die Erhebung der jährlichen Daten vom 1. Mai bis zum 30. April des darauffolgenden Jahres decken sich dem Naturschutzamt zufolge zeitlich mit einem biologischen "Wolfsjahr", von der Geburt der Welpen bis zum Ende des ersten Lebensjahres.

Eine Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Wölfe lasse sich bestenfalls nur als grobe Schätzung bestimmen, da die Rudelgrößen stark zwischen drei bis elf Tieren variieren.