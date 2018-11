Ilmenau

Ilmenauer Grundschule gewinnt Lesepreis

22.11.2018, 12:59 Uhr | dpa

Die Grundschule "Am Stollen" in Ilmenau gehört zu den diesjährigen Gewinnern des Deutschen Lesepreises. Die Leseförderung an der Einrichtung sei herausragend, hieß es am Donnerstag von den Veranstaltern der mit insgesamt 25 000 Euro dotierten Auszeichnung. Mit Aktivitäten wie Vorlese- und Gedichtwettbewerben sowie einer Hörspiel-AG landete die Schule auf Platz drei in der Kategorie Herausragende Leseförderung. Insgesamt gab es 16 Preisträger in 6 Kategorien, darunter Comedian Bülent Ceylan (42), der den Sonderpreis erhielt.

Mit dem Deutschen Lesepreis werden seit 2013 jährlich Leseinitiativen oder Ideen ausgezeichnet, die das Lesen in besonderer Weise unterstützen, erhalten und fördern.