Weiter Bauarbeiten auf Autobahn A24 und A10

22.11.2018, 13:23 Uhr | dpa

Ein Verkehrsschild weist an der Autobahn A24 auf den Stau vor bzw. nach der Baustelle am Autobahndreieck Pankow hin. Foto: Soeren Stache/Archiv (Quelle: dpa)

Autofahrer auf der A24 und A10 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin müssen sich wegen Bauarbeiten weiter in Geduld üben. Es laufe aber alles im Zeitplan, sagte Thomas Stütze, Technischer Geschäftsführer der Havellandautobahn GmbH, am Donnerstag in Oberkrämer (Oberhavel). Das Unternehmen hat im Auftrag des Bundes Sanierung und Betrieb dieser Abschnitte der Bundesautobahn für die nächsten 30 Jahre übernommen. Bei laufendem Betrieb werden bis 2022 rund 55 Kilometer erneuert. In Richtung Neuruppin wird die Strecke auf vier Spuren ausgebaut plus Standstreifen, der bei erhöhtem Verkehrsaufkommen genutzt werden kann. Die A10 erhält zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland sechs Spuren.