Erfurt

Agrarpolitik: Grüne wollen sich von SPD und Linke abgrenzen

22.11.2018, 13:24 Uhr | dpa

Bei den Themen Landwirtschaft und Verkehrspolitik wollen sich die Thüringer Grünen im Wahlkampf von ihren derzeitigen Koalitionspartnern SPD und Linke abgrenzen. In diesen Politikfeldern habe die Partei andere Vorstellungen als jene, die vom derzeit Linke-geführten Thüringer Infrastrukturministerium umgesetzt würden, sagte der Grüne-Landessprecher Denis Peisker am Donnerstag in Erfurt. Dies würden die Grünen auch im Landtagswahlkampf deutlich machen, kündigte er an.

Zugleich betonte die Spitze des Landesverbandes, dass sie die Koalition mit der SPD und der Linken im Land gern fortsetzen wollen. Die Landessprecherin der Thüringen Grünen, Stephanie Erben, sagte, Rot-Rot-Grün sei für die Landespolitik ein Modell, "dass ganz gut funktioniert". Die Grünen würden andere Koalitionsoptionen aber auch nicht gänzlich ausschließen. "Wir werden sehr eigenständig agieren, in diesem Wahlkampf", sagte sie.

Auf einem Parteitag am Freitag und Samstag in Jena wollen die Grünen ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl aufstellen. Dabei stellen sich die Grüne-Umweltministerin Anja Siegesmund und der Grüne-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dirk Adams, als Spitzenkandidaten der Partei den Delegierten zur Wahl.