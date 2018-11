Karlsruhe

Brand in Karlsruher Sporthalle

22.11.2018, 14:42 Uhr | dpa

Wegen eines Brandes an einer Dachluke musste eine Schulklasse in Karlsruhe eine Sporthalle verlassen. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war das Feuer am Morgen bei Abdichtungsarbeiten einer Firma auf dem Hallendach ausgebrochen. In der Folge sei auch heißer Kunststoff auf den Hallenboden getropft. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Arbeiter das Feuer bereits weitgehend selbst gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro.