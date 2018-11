Kaiserslautern

Herrenlose Sporttasche: Polizei räumt Gebäude

22.11.2018, 14:46 Uhr | dpa

Eine herrenlose Sporttasche hat am Donnerstag in der Innenstadt von Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte räumten vorsorglich mehrere Gebäude mit Geschäften und Wohnungen, wie die Polizei Westpfalz mitteilte. Die Sporttasche sei am Mittag von einer Fußgängerin im Bereich Altenhof gefunden worden. Nach rund zwei Stunden gaben die Beamten Entwarnung - die Tasche sei leer gewesen. Die Polizei vermutet, dass jemand die Tasche vergessen habe.