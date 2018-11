Hamburg

Polizei findet in Hinterhof gebunkerte Drogen auf St. Pauli

22.11.2018, 14:51 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Die Hamburger Polizei hat in einem Hinterhof auf St. Pauli Verstecke von Drogendealern ausgehoben. Fahnder hatten am Mittwoch zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Käufern fanden die Beamten 14 Portionsbeutel mit Marihuana. Die Drogen waren den Beobachtungen zufolge aus dem Hinterhof geholt worden. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gelände und entdeckte 50 verkaufsfertige Portionsbeutel mit insgesamt 65 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain, 145 Ecstasy-Tabletten und 260 Euro mutmaßliches Dealgeld. Elf Verdächtige, darunter die beiden beim Dealen beobachteten Männer, wurden festgenommen.

Der Hof sei als Rückzugsraum der Drogenszene bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Viele Dealer hätten ihre Ware nicht dabei, sondern legten das Rauschgift in sogenannten Bunkern ab. Das könne ein Erdloch sein, ein Auto oder auch nur ein Laubhaufen. Die Task Force werde weiter gegen die Rauschgiftkriminalität auf St. Pauli vorgehen.