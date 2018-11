Jena

Mann findet nicht in Klinik zurück und stirbt

22.11.2018, 14:51 Uhr | dpa

Nach erfolgloser Suche ist ein vermisster Mann in Jena tot aufgefunden worden. Eine Frau fand die Leiche des 32-Jährigen am Mittwochmittag am ehemaligen Schießstand am oberen Munketal, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Straftat schloss die Polizei aus. Der Mann habe offensichtlich den Rückweg in eine psychiatrische Klinik nicht gefunden und sei erfroren, sagte eine Sprecherin.

Der 32-Jährige war demnach am 15. November als vermisst gemeldet worden. Obwohl die Polizei mit einer Rettungshundestaffel, Fährtenhunden sowie einem Hubschrauber nach ihm suchte, blieb er verschwunden. Es habe auch viele Zeugenhinweise gegeben, sagte die Polizeisprecherin. Deswegen sei auch in Jena-Lobeda nach ihm gesucht worden - erfolglos.