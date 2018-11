Hamburg

Eis und Schnee auf Fahrbahnen: Winterdienst vorbereitet

22.11.2018, 14:51 Uhr | dpa

Schnee auf der Fahrbahn, Eis auf dem Radweg: Mit rund 900 Mitarbeitern will der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung die Fahrbahnen in dieser Saison räumen und streuen. Rund 3300 Kilometer "verkehrswichtige" Straßen und 660 Kilometer Rad- und Fußwege (ohne Anlieger) sowie 8300 "Zebrastreifen" und mehr als 4000 Bushaltestellen will der Dienst freimachen, wie die Stadtreinigung am Donnerstag mitteilte. Sie wies daraufhin, dass auf Gehwegen mit Anliegern die Grundstückseigentümer verantwortlich für die Räumung seien. Hier dürfe allerdings kein Salz gestreut werden, sondern nur Stoffe wie Sand oder Splitt verwendet werden. In den Lagerhallen der Stadtreinigung gibt es Platz für rund 17 000 Tonnen Streusalz.