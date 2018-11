Neustadt in Holstein

Maritime Schiffssicherheit: Trainingszentrum feiert Bestehen

22.11.2018, 15:05 Uhr | dpa

Mit einem Festakt hat das Trainingszentrum Maritime Schiffssicherheit in Neustadt im Kreis Ostholstein sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Seit einem halben Jahrhundert werde hier das Führungspersonal der deutschen Handelsflotte auf Gefahren und Notfälle auf See vorbereitet, sagte der Vizepräsident der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt, Dirk Schwardmann, am Donnerstag. Dazu zählten Brandbekämpfung und der richtige Umgang mit Gefahrstoffen ebenso wie die Selbsthilfe bei Unfällen.

In den Trainings gehe es um ganz praktische Aufgaben, um in Gefahrensituationen auf See optimal vorbereitet zu sein, sagte der Leiter des Trainingszentrums, Dirk Bause. "Wir gehen besonders bei der Schiffsbrandbekämpfung bei den Inhalten und Übungsszenarien über das international geforderte Maß hinaus."

Dafür nutzt das Zentrum, das zur Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes gehört, auch Einrichtungen der benachbarten Marine. Dazu gehören unter anderem eine für Löschübungen umgebaute Fregatte und eine Schwimmhalle, in der auch die Menschenrettung per Helikopter simuliert werden kann.

Neben Nautikern und Technikern auf Handelsschiffen werden in Neustadt auch die Besatzungen der Mehrzweckschiffe der WSV und Forschungsteams des Alfred-Wegener-Instituts geschult. Zudem werden dort Feuerwehrleute auf die Bekämpfung von Schiffsbränden vorbereitet.