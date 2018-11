Berlin

Überfälle ohne Beute enden mit Festnahme

22.11.2018, 17:28 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: P. Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Nach zwei missglückten Überfällen ist ein mutmaßlicher Räuber in Berlin Schmargendorf von der Polizei festgenommen worden. Zuerst habe der 20-Jährige am Donnerstagmorgen in der Friedrichshaller Straße versucht, einen 29 Jahre alten Mann auszurauben, teilte die Polizei mit. Nachdem dieser flüchten konnte, versuchte es der Tatverdächtige bei einer 26-Jährigen. Diese rückte jedoch weder Geld noch Wertsachen heraus, woraufhin der Mann die Flucht ergriff.

Am Berkaer Platz konnte die zwischenzeitlich alarmierte Polizei den mutmaßlichen Räuber schließlich festnehmen. Dabei trug er nach ihren Angaben noch seine Maskierung auf dem Kopf und die Waffe, eine Schreckschusspistole, in der Hand. Neben einem Klappmesser fanden die Beamten bei ihm Drogen und ein Pfefferspray.