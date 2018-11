Freiburg im Breisgau

Freiburg macht mit seinem Weihnachtsmarkt einen Frühstart

22.11.2018, 17:33 Uhr | dpa

Mehr als einen Monat vor Heiligabend hat in Baden-Württemberg die Weihnachtsmarktsaison begonnen. Mit Freiburg startete am Donnerstag nach Angaben der Veranstalter der erste große Weihnachtsmarkt im Südwesten in diesem Jahr. Er begann im Vergleich zu den Vorjahren vier Tage früher als sonst. Den 120 Händlern in der Freiburger Innenstadt werden so mehr Verkaufstage ermöglicht, sagte eine Sprecherin. Der Markt habe sich als Touristenziel etabliert. Erwartet werden bis zum 23. Dezember den Angaben zufolge mehr als 600 000 Besucher, knapp die Hälfte davon aus dem Ausland.

Weitere Märkte in anderen Städten folgen. Am Montag (26. November) sollen die Weihnachtsmärkte in Ulm und Pforzheim beginnen, am Dienstag in Karlsruhe und am Mittwoch dann in Stuttgart.

Kirchenvertreter sehen den Frühstart der Märkte kritisch. Weihnachtsmärkte dienten zunehmend dem Konsum und Städten der Touristenwerbung, sagte ein Sprecher der katholischen Kirche in Freiburg. Dagegen sei zwar grundsätzlich nichts einzuwenden. Der christliche Glaube konzentriere sich aber auf das Weihnachtsfest in mehr als vier Wochen und nicht auf Weihnachtsstimmung im November.

Die Polizei warnte zum Beginn der Weihnachtsmärkte vor Taschendieben. Diese nutzten Gedränge und Menschenansammlungen für Straftaten, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Besucher sollten vorsichtig sein und auf ihre Wertsachen achten. Die Polizei werde auf den Märkten auch in diesem Jahr präsent sein.