Erfurt

Mann attackiert Schüler: Zwei Kinder leicht verletzt

22.11.2018, 17:37 Uhr | dpa

Weil er sich in der Straßenbahn von einer Gruppe von Schülern gestört fühlte, ist ein Unbekannter in Erfurt auf zwei Kinder losgegangen. Ein Zwölfjähriger und eine Elfjährige erlitten bei der Attacke nach dem Aussteigen an einer Haltestelle leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte der Zwölfjährige am Mittwoch und fiel dabei auf seine Klassenkameradin. Laut Polizei flohen der Täter und seine Begleiterin. Die Polizei sucht nun nach den beiden.