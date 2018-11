Ahrensburg

Die Eiderente "Seevogel des Jahres 2019"

22.11.2018, 17:42 Uhr | dpa

Ahrensburg – Der Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur hat die Eiderente zum "Seevogel des Jahres 2019" gewählt. Der Brutbestand dieser großen Meeresente sei in Europa innerhalb der vergangenen 27 Jahre um mehr als 40 Prozent zurückgegangen, und auch die Zahlen überwinternder Eiderenten im Wattenmeer und an der Ostsee nehme deutlich ab, teilte der Verein am Donnerstag in Ahrensburg mit. "Dennoch ist der attraktive Vogel in unseren Schutzgebieten an Nord- und Ostseeküste als Brut- und Rastvogel zu beobachten“, sagte Vereins-Geschäftsführerin Ina Brüning.