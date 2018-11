Magdeburg

Merz: Entscheidungen mit europäischen Nachbarn abstimmen

22.11.2018, 17:52 Uhr | dpa

Deutschland sollte aus Sicht des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz wichtige Entscheidungen vorher mit seinen Nachbarn abstimmen. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir gemeinsame europäische Lösungen hinbekommen", sagte der Bewerber für den CDU-Vorsitz am Donnerstag auf der Bundesdelegiertenversammlung der Senioren-Union in Magdeburg. Die Nachbarländer machten das Deutschland gerade nicht sehr leicht, das liege aber an nicht abgestimmten Entscheidungen in jüngerer Vergangenheit. Merz nannte als Beispiel die Entscheidung zur Flüchtlingsaufnahme 2015 und die Energiewende. "Für die Zukunft die Schlussfolgerung daraus: Keine Entscheidungen mehr, die von solcher Tragweite sind, ohne sie mit unseren Nachbarn in Europa abgestimmt zu haben."

Kanzlerin Angela Merkel kandidiert nach 18 Jahren an der CDU-Spitze beim Parteitag am 7. Dezember nicht mehr für den Vorsitz. Neben Merz bewerben sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dort um die Nachfolge. Alle drei sind bis Freitag bei der Senioren-Union und am Donnerstagabend bei einer Regionalkonferenz in Halle zu Gast.

Bei den knapp 400 Delegierten und Gästen der Senioren-Union warb Merz dafür, dass die CDU "ohne jeden Zweifel die deutsche Europapartei" bleibt. Man müsse sich mehr Mühe geben, um mit dem wichtigsten Partner Frankreich und Präsident Emmanuel Macron einen Ausgleich hinzubekommen. "Ich finde, Macron hat eine bessere Antwort verdient aus Deutschland", sagte er. Merz warb für mehr europäische Zusammenarbeit in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.