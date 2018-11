Rudolstadt

Mann belästigt Kinder und Jugendliche an Bushaltestelle

22.11.2018, 18:01 Uhr | dpa

Ein mit einem Taschenmesser bewaffneter Mann hat in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Augenzeugen wollen beobachtet haben, wie der 36-Jährige am Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle mehrere Kinder und Jugendliche ansprach und berührte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Der Mann soll zudem mit dem Messer in einen Baum gestochen haben. Allerdings soll sich zu dem Zeitpunkt niemand in der Nähe befunden haben.

Den Angaben zufolge nahmen die Polizisten den Verdächtigen in einem Bus fest. Das Messer stellten sie sicher. Laut Polizei wurde der Mann in der psychiatrischen Station eines Krankenhauses aufgenommen. Zuvor soll er sich bereits in Betreuung befunden haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung.