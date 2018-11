München

Kleinlaster erfasst Fußgängerin: Frau stirbt in Klinik

22.11.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein Kleintransporter hat am Donnerstagnachmittag in München eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Wenig später starb die Frau in einer Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 69-Jährige habe plötzlich die Fahrbahn betreten. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Ehemann sowie um die drei Insassen des Unfallfahrzeugs. Laut Polizei konnten zunächst noch keine genaueren Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.