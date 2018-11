Erfurt

Bündnissprecher gegen Rechtsrock erhält Demokratiepreis

22.11.2018, 19:05 Uhr | dpa

Für das Formieren eines Bündnisses gegen Rechtsrock im Weimarer Land erhält Max Reschke den diesjährigen Thüringer Demokratiepreis. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) vergab die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung am Donnerstag in Erfurt. Reschke war der Kopf eines Bündnisses, das sich im Sommer gegen ein geplantes Rechtsrock-Festival in Mattstedt wehrte und den Gegenprotest organisierte.

Der zweite, mit 2000 Euro dotierte Preis, ging an die Erich Kästner Grundschule Gera für ihr Projekt "Demokratie sichtbar machen". Auch die Organisatoren der politischen Veranstaltung "Antifaschistischer und antirassistischer Ratschlag" wurden ausgezeichnet und erhielten 1000 Euro.

Mit dem Thüringer Demokratiepreis soll langfristiger Einsatz und innovative Arbeit für Demokratie anerkannt werden, wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilte. Die Auszeichnung wird seit 2013 vergeben. Neben den Hauptpreisen wurden auch fünf Anerkennungspreise von jeweils 500 Euro vergeben.