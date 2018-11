Halle (Saale)

Merz: CDU die Partei der inneren und äußeren Sicherheit

22.11.2018, 19:07 Uhr | dpa

Die CDU muss aus Sicht von Friedrich Merz die Partei der inneren und äußeren Sicherheit sein. Daran habe es in den vergangenen Jahren Zweifel gegeben, sagte der Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz bei einer Regionalkonferenz seiner Partei in Halle (Sachsen-Anhalt).

Das Wort "Kontrollverlust" habe die Runde gemacht. "Ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland darf zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle drüber verlieren, was in diesem Staat geschieht. Und er darf auch nicht die Kontrolle darüber verlieren, wer in diesen Staat kommt", sagte Merz unter dem Beifall von mehreren Hundert CDU-Mitgliedern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die CDU könne als Volkspartei auch in einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft bestehen, sagte Merz. Das allerdings sei eine "gewaltige Herausforderung".

Neben dem früheren Unionsfraktionschef Merz stellten sich am Donnerstagabend als Mitbewerber auch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn den CDU-Mitgliedern in Halle vor. Die Regionalkonferenz war das vierte von bundesweit acht Treffen dieser Art.