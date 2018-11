Hamburg

Air-France-Maschine macht Sicherheitslandung

22.11.2018, 20:53 Uhr | dpa

Eine Passagiermaschine der französischen Fluggesellschaft Air France hat am Donnerstag wegen technischer Probleme einen ungeplanten Zwischenstopp in Hamburg eingelegt. Der Pilot des aus Paris kommenden Airbus A318 habe sich wegen der Probleme zu einer Sicherheitslandung am Hamburger Flughafen entschieden, sagte eine Sprecherin des Airports. Die Feuerwehr stand bereit, musste aber nicht eingreifen, wie die Sprecherin weiter sagte. Niemand sei verletzt worden.