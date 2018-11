Bietigheim-Bissingen

SC Magdeburg siegt 33:29 bei der SG BBM Bietigheim

22.11.2018, 21:14 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat die Pflichtaufgabe bei der SG BBM Bietigheim gelöst und am Donnerstagabend mit 33:29 (19:15) gewonnen. Beste Werfer in der EgTrans Arena waren Matthias Musche (10/2) beim Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga und Christian Schäfer (7/4) bei der SG BBM.

Die Magdeburger kamen schlecht in die Partie, lagen rasch zurück (0:3/4.). Dank sechs Treffern von Michael Damgaard kämpfte sich der SCM in die Partie. Bietigheim ließ nicht locker und hatte in dieser Phase die bessere Torwartleistung (10:12/22.). Erst kurz vor der Halbzeit drehte der SCM das Spiel und setzte sich ab (19:14/30.).

Nach der Pause lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Der Abstand blieb folgerichtig gleich (26:21/41.). Bietigheim konnte zwar noch einmal verkürzen (28:25/47.), aber nach einer Auszeit brachte Magdeburg den Sieg unter Dach und Fach. Am Sonntagabend treten die Magdeburger im Rückspiel der EHF-Cup-Qualifikation in Porto an (19.00 Uhr/live ehftv.com).