Hanau

Hanau bereitet Katastropheneinsatz von 500-Kilo-Bombe vor

22.11.2018, 21:20 Uhr | dpa

Nach der Entdeckung einer Fliegerbombe auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne in Hanau müssen die Bewohner in einem Umkreis von einem Kilometer am (morgigen) Freitag ihre Häuser verlassen. In dem Gebiet leben nach Angaben eines Stadtsprechers etwa 5600 Menschen. Da sich ein großer Teil tagsüber nicht dort aufhält, wird damit gerechnet, dass etwa 2000 Bewohner betroffen sein werden. Sie sollen in der Lindenauhalle versorgt werden.

Der Sprengkörper mit einem Gewicht von 500 Kilogramm wurde bei Kanalbauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne im Stadtteil Wolfgang freigelegt. Auch in Limburg wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mit einem Gewicht von 250 Kilogramm.

Vertreter der Stadt Hanau, der Rettungsdienste und der Feuerwehren bereiteten am Donnerstagabend in einer Besprechung den Katastropheneinsatz vor. Es ist nach Angaben des Polizeisprechers geplant, den Zünder am Freitag gegen 13.00 Uhr zu entfernen und den Sprengkörper so unschädlich zu machen.

Zur Sicherheit bleiben deswegen am Freitag zwei Schulen und vier Kitas geschlossen. Die Bundesstraße 43a wird zwischen der Abfahrt Hanau-Hafen und der Abfahrt Hanau-Wolfgang für den gesamten Verkehr gesperrt, ebenso alle Straßen im Umkreis von 1000 Metern um den Einsatzort. Auch der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen wird ab 11.30 Uhr eingestellt. Betroffen ist auch der Bahnverkehr auf den Strecken Hanau-Fulda und Hanau-Friedberg.

Die Kaserne wurde 1937 errichtet und war von 1945 bis 2008 eine Einrichtung der US-Streitkräfte. Jetzt entsteht dort ist ein Wohnprojekt, das einen Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum legt. Die Fertigstellung des "Pioneer Parks" ist bis 2023 geplant.