Berlin

Berlin Volleys starten mit 3:1-Sieg gegen Maaseik

22.11.2018, 21:52 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Zum Auftakt der Gruppenphase gewann der deutsche Volleyball-Meister sein Heimspiel gegen den belgischen Titelträger Greenyard Maaseik am Donnerstagabend mit 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:18). Vor 3949 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mussten die Gastgeber allerdings hart um den Erfolg kämpfen.

Nächster Gegner der Berliner in der Königsklasse ist am 19. Dezember auswärts Trefl Gdansk (Polen). Die Gruppe D vervollständigt mit PGE Skra Belchatow der Meister aus Polen. Aus den fünf Vierergruppen kommen die Ersten sowie die drei besten Zweitplatzierten weiter.

Gegen Maaseik hatten die BR Volleys im zweiten Satz ihre erste Schwächephase. Auf eine 8:4-Führung folgten 0:7 Punkte in Serie. Moritz Reichert, eingewechselt für den zu diesem Zeitpunkt in der Annahme schwächelnden Adam White, stellte beim 11:11 den Gleichstand wieder her. Am Ende nutzte Samuele Tuia den dritten Satzball zum 25:22 und damit zur 2:0-Satzführung.

Doch Maaseik bäumte sich auf, holte im dritten Durchgang zeitweise neun Punkte Vorsprung (17:8) heraus. Im vierten Satz machte vor allen der 2,05 Meter große US-Amerikaner Kyle Russell mit vielen gelungenen Angriffsaktionen den Unterschied zugunsten der Gastgeber aus.