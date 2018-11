Stade

Leiche in Wassergraben in Buxtehude gefunden

22.11.2018, 22:00 Uhr | dpa

Leiche in Wassergraben in Buxtehude gefunden. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Die Feuerwehr hat die Leiche eines 52-jährigen Mannes aus einem Wassergraben in Buxtehude geborgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann ohne festen Wohnsitz schon längere Zeit im Wasser lag und durch einen Unglücksfall ums Leben kam. Wie die Polizei in Stade am Donnerstag mitteilte, wurden Hinweise auf ein Fremdverschulden nicht gefunden.