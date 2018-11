Hamburg

Drogenrazzia in St. Georg: drei Lokale durchsucht

22.11.2018, 22:29 Uhr | dpa

Bei einer Drogenrazzia in St. Georg in Hamburg hat die Polizei am Donnerstag drei Lokale in der Bremer Reihe sowie zwei Wohnungen durchsucht. In den Bars sei mutmaßlich mit Kokain gehandelt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Razzia richte sich gegen zwei 39 und 45 Jahre alte Brüder, welche im Verdacht stehen, zu dealen. Zum Ergebnis der Durchsuchungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.