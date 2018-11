Magdeburg

Landtag will Neuregelungen zur Kinderbetreuung beschließen

23.11.2018, 01:08 Uhr | dpa

Die von Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüner Koalition geplanten Änderungen bei der Kinderbetreuung sollen heute vom Landtag beschlossen werden. Das Kinderförderungsgesetz (Kifög) sieht vor, dass Eltern mehrerer Kinder nur noch für eines von ihnen Kita-Beiträge bezahlen müssen. Auch Kommunen sollen durch die Neuregelung entlastet werden.

Zudem werden bei der Personalplanung Ausfallzeiten für Erzieher eingerechnet, wodurch sich die Personalsituation in den Kitas verbessern soll. Die Opposition kritisiert die Änderungen als nicht weitreichend genug.

Die Abgeordneten beraten darüber hinaus Anträge zum begleiteten Fahren mit 16 und zu den Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Auf der Tagesordnung steht schließlich ein Antrag der AfD, in dem die Ablehnung des UN-Migrationspaktes gefordert wird. Die CDU hatte auf einem Landesparteitag am Wochenende mehrheitlich gegen den Pakt votiert.