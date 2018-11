Dortmund

Nachbar starb nach Messerstichen: Mordprozess beginnt

23.11.2018, 01:10 Uhr | dpa

Eine tödliche Messerattacke auf einen 66-jährigen Rentner in Dortmund beschäftigt ab heute das Dortmunder Schwurgericht. Die Staatsanwaltschaft hat einen 40 Jahre alten Nachbarn des Opfers wegen Mordes angeklagt. Er soll auf den Senior eingestochen haben, um dessen Auto an sich zu bringen. In den Monaten vor der Bluttat vom 4. Juni soll der Angeklagte zwei weitere Straftaten begangen haben. Laut Anklage verursachte er Ende Januar mit 1,7 Promille Alkohol im Blut einen schweren Verkehrsunfall. Im März soll er seine Lebensgefährtin mit einem Stuhlbein aus Metall geschlagen und schwer verletzt haben.