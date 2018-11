Neustadt am Rübenberge

Erweiterung des Naturparks Steinhuder Meer wird gefeiert

23.11.2018, 01:12 Uhr | dpa

Der Naturpark Steinhuder Meer erweitert sich um gut ein Drittel auf eine Fläche von rund 420 Quadratkilometer. Damit sollen sich noch mehr Kommunen als Teil der Erholungsregion touristisch vermarkten können. Mit der Lage in einem Naturpark seien im Gegensatz zu Schutzgebieten keine Restriktionen oder besonderen Vorgaben verbunden, teilte die Region Hannover mit. Gefeiert wird die Erweiterung heute bei der 8. Steinhuder Meer Konferenz im Schloss Landestrost in Neustadt. Niedersachsens größter Binnensee zieht jährlich 1,2 Millionen Tagesgäste an. Die Zahl der Übernachtungen sei seit 2006 mehr als verdoppelt worden, sagte Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, der dpa. Im bisherigen Spitzenjahr 2016 lag sie bei 315 000.