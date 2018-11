Erfurt

Grüne stellen Spitzenkandidaten für Landtagswahl auf

23.11.2018, 01:18 Uhr | dpa

Jena (dpa/th) – Zur Landesdelegiertenkonferenz der Thüringer Grünen in Jena wird heute auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet. Am Samstag will die Partei dann ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl aufstellen. Umweltministerin Anja Siegesmund und der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dirk Adams, stellen sich als Spitzenkandidaten den Delegierten zur Wahl.

Im Wahlkampf wollen sich die Grünen bei den Themen Landwirtschaft und Verkehrspolitik von ihren derzeitigen Koalitionspartnern SPD und Linke in Thüringen abgrenzen. In diesen Politikfeldern habe die Partei andere Vorstellungen als jene, die vom derzeit Linke-geführten Thüringer Infrastrukturministerium umgesetzt würden, sagte Grünen- Landessprecher Denis Peisker am Donnerstag in Erfurt. Dies würden die Grünen auch im Landtagswahlkampf deutlich machen.