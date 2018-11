Magdeburg

Senioren-Union will erstmals eigene Grundsätze beschließen

In Magdeburg geht heute die zweitägige Bundeskonferenz der Senioren-Union zu Ende. Dabei wollen die Vertreter aus ganz Deutschland erstmals in der Geschichte der CDU-Vereinigung eigene Grundsätze beschließen. Zuvor hatte der neu gewählte Bundesvorsitzende um mehr Anerkennung der Senioren-Union innerhalb der CDU geworben. Es sei wichtig, Politik nicht nur über, sondern mit und von Senioren zu machen, sagte Otto Wulff. Bald sei jeder dritte Wähler in Deutschland älter als 60 Jahre.

Zum Abschluss wird als Gastrednerin CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Sie bewirbt sich in zwei Wochen um die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin. Ihre beiden Mitbewerber, Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, stellten sich bereits am Donnerstag den gut 400 Delegierten und Gästen vor.