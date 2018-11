Köln

Senior soll Frau nach 70 Ehejahren ermordet haben

23.11.2018, 02:57 Uhr | dpa

Er soll nach rund 70 Jahren Ehe seine Frau aus Eifersucht ermordet haben. Am Kölner Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen einen 89-Jährigen. Der Senior soll der Frau im Juni in Rösrath bei Köln mit einem Schlosserhammer auf den Kopf geschlagen und ihr mehrmals mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Motiv für die Tat war laut Anklage eine angebliche Untreue der Frau. Der Angeklagte sei sehr eifersüchtig gewesen.

Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands sei der Angeklagte nur eingeschränkt verhandlungsfähig, teilte ein Gerichtssprecher mit. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage bis Februar 2019 angesetzt.