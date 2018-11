Wolfsburg

Vernetzung: Volkswagen steigt bei Digital-Spezialist ein

23.11.2018, 06:09 Uhr | dpa

Das autonom fahrende Fahrzeug "Cedric" steht an einem Messestand von Volkswagen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Nach der strategischen Partnerschaft mit dem Software-Riesen Microsoft steigt Volkswagen bei einem deutschen Digital-Spezialisten ein. VW erwerbe 49 Prozent der Anteile am Digitalisierungsdienstleister Diconium in Stuttgart, teilte der Konzern mit. Dies stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Ziel sei, Autokäufern in vernetzten Fahrzeugen digitale Dienste anzubieten. Die Unternehmen wollen gemeinsam eine Vertriebsplattform auf den Weg bringen, über die VW-Kunden online Dienste für vernetzte Autos kaufen und verwalten können. Dazu zählt etwa das automatische Bezahlen für Tanken, Laden und Parken.