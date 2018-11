Großensee

Linienbus fährt gegen Hauswand: Haus unbewohnbar

23.11.2018, 07:10 Uhr | dpa

Ein Linienbus ist im Landkreis Stormarn in ein Einfamilienhaus gefahren. Die Busfahrerin sei bei dem Unfall am Donnerstagabend in Großensee verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach Angaben der Beamten kam der Bus zunächst nach rechts von einer Straße ab und streifte sieben Autos. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen die Hauswand. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, wie das Fahrzeug im Vorgarten direkt an der Mauer des Einfamilienhauses stand. Es war nicht mehr bewohnbar.

Laut Polizei hatte die Fahrerin wohl wegen einer Erkrankung die Kontrolle über den Bus verloren. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Genauere Angaben zu dem Unfall und ob Fahrgäste in dem Bus saßen lagen zunächst nicht vor. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter, wie ein Polizeisprecher sagte.