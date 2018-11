Frankfurt am Main

Mann prallt mit Auto gegen Litfaßsäule und stirbt

23.11.2018, 07:22 Uhr | dpa

Frankfurt (dpa/lhe)- Ein Mann ist in Frankfurt mit seinem Auto gegen eine Litfaßsäule geprallt und hat sich dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 76 Jahre alte Fahrer am frühen Freitagmorgen allein unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er. Weshalb der 76-Jährige die Kontrolle verlor, war zunächst nicht klar. Die Polizei vermutete eine medizinische Ursache.