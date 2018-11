Hanau

Hanau bereitet sich auf Bombenentschärfung vor

23.11.2018, 08:42 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg laufen in Hanau die Vorbereitungen für die Entschärfung. Am Freitagmorgen sei mit der Evakuierung des betroffenen Gebietes begonnen worden, teilte ein Stadtsprecher mit. In dem Gebiet leben nach Angaben der Stadt etwa 5600 Menschen. Ein Großteil halte sich dort tagsüber aber nicht auf. Die Fliegerbombe sollte am Freitag gegen 13.00 Uhr unschädlich gemacht werden.

Der Blindgänger war am Vortag bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer früheren US-Kaserne gefunden worden. Für die Entschärfung müssen die Bewohner in einem Umkreis von einem Kilometer ihre Wohnungen verlassen, Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Zudem werden mehrere Straßen gesperrt. Behinderungen werden auch für den Bus- und Bahnverkehr erwartet.

In Limburg war am Donnerstag ebenfalls eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der 250 Kilo schwere Sprengkörper konnte am Abend erfolgreich entschärft werden.