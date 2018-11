Bad Kreuznach

Verdächtiger nach Messerstichen auf 20-Jährigen in Haft

23.11.2018, 08:49 Uhr | dpa

Nach Messerstichen auf einen jungen Mann ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Der Verdächtige habe die Tat eingeräumt und sitzte nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, teilten die Polizei in Mainz und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Freitag mit. Den Ermittlern zufolge war es Anfang November in Bad Kreuznach zwischen zwei Gruppen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Beim Versuch, den Streit zu schlichten, sei ein 20-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Bei den "intensiven Ermittlungen" stießen die Ermittler dann auf den Verdächtigen aus Afghanistan.